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        Milletvekili Cıngı, Almanya'da staj yapacak öğrencilerle bir araya geldi

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Almanya'da staj yapacak öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Milletvekili Cıngı, Almanya'da staj yapacak öğrencilerle bir araya geldi

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Almanya'da staj yapacak öğrencilerle bir araya geldi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erasmus programı kapsamında 17 öğrenci Almanya'nın Köln ve Stuttgart şehirlerinde staj yapacak.

        Milletvekili Cıngı, programa katılacak 17 öğrenci ve aileleriyle Kayseri Uygulama Oteli'nde bir araya geldi.

        Burada öğrencilere hitap eden Cıngı, programının öğrenciler için çok önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

        Cıngı, öğrencilerin, Almanya'da edinecekleri bilgi, tecrübe ve çalışma kültürünü en iyi şekilde değerlendirerek mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaklarına inandığını kaydetti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de mesleki eğitim alanında uluslararası işbirliklerinin öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

        Esen, program kapsamında öğrencilerin ulaşım ve konaklama dahil tüm giderlerinin proje bütçesinden karşılanacağını da vurguladı.

        Bu faaliyet sayesinde öğrencilerin farklı bir çalışma kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacağını belirten Esen, "Öğrencilerimizin Alman mesleki eğitim sistemini yerinde gözlemlemelerini, iş disiplini ve üretim süreçleri hakkında tecrübe kazanmalarını amaçlıyoruz. Böylece gençlerimiz hem mesleki yeterliliklerini artıracak hem de uluslararası bakış açısı kazanarak gelecekteki kariyerlerine önemli bir katkı sağlayacaklardır." ifadelerini kullandı.

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