Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ulaşımı konforlu hale getirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile Belsin ile Erkilet başta olmak üzere Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, terminal ve Şehir Hastanesi arasındaki ulaşımıjn daha hızlı ve konforlu hale geldiği bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın vizyonuyla kentin ulaşım altyapısını güçlendiren yatırımlarına bir yenisini ekledi.



Şehrin önemli ulaşım akslarından biri olarak hayata geçirilen Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Belsin Bölgesi, Erkilet Bölgesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Şehir Terminali ve Kayseri Şehir Hastanesi arasındaki ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştırdı.



Kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak, alternatif ulaşım koridorları oluşturmak ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım ağı sunmak amacıyla inşa edilen bulvar, hizmete alınmasıyla birlikte ulaşımda önemli kazanımlar sağladı.



Yeni yol bağlantısıyla iki bölge arasındaki mesafe yaklaşık 2,5 kilometre kısalırken, seyahat süresi ise yaklaşık yüzde 30 oranında azaldı. Sürücüler, daha az sinyalizasyon noktasında bekleyerek kesintisiz ve akıcı bir ulaşım imkanına kavuştu.

