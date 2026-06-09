Öğrencilerin üniversite arazisinde yetiştirdiği çilekten sağlanan gelir AR-GE için kullanılıyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de kurulu Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) çilek yetiştiren öğrenciler, toprağın işlenmesinden tohum ekimine, bakımdan hasada kadar üretimin her aşamasında görev alıyor.



Üniversitenin farklı bölümlerde eğitim gören 18 öğrencisi, ERÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezine ait 4 bin metrekare arazide yetiştirdikleri çilekle hem üretime katılıyor hem de uygulamalı olarak tarım bilgilerini geliştiriyor.



Organik üretim yapan öğrenciler, çilek fidelerini Erciyes'in eteklerindeki arazide yetiştiriyor.



Ziraat Fakültesi satış ofisinde satışa sunulan çileklerden elde edilen gelir, öğrencilerin araştırmalarında kullanılmak üzere döner sermayeye de katkı sağlıyor.



ERÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Aziz Şatana, AA muhabirine, görev yaptığı araştırma merkezinin Türkiye'nin en büyük merkezlerinden olduğunu söyledi.



Bu yıl öğrencilerle 4 bin metrekare alanda çilek üretimi yaptıklarını belirten Şatana, ürünlerin lezzetli ve organik olduğunu dile getirdi.



Şatana, Orta Anadolu'daki gece gündüz sıcaklık farklılığından dolayı üretim ve kalitede artış yaşadıklarını ifade ederek, "Türkiye'nin, hatta dünyanın en kaliteli çilekleri bu ekolojide üretilebiliyor. Çilek üretimini öğrencilerimizle yapıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı bize katkı sağlıyor. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesinin burslu yarı zamanlı öğrencileri var. Bu öğrencilerimizden de 12 ay boyunca hem ofiste hem arazide hem de diğer işlerde destek alıyoruz." diye konuştu.



Üretime katılan öğrencilerin maddi açıdan desteklendiğini belirten Şatana, çilek üretimi ve satışında sorun yaşamadıklarını dile getirdi.



- "Toprakla buluşup bize destek sağlıyorlar"



Günlük 40-50 kilogram hasat yaptıklarını söyleyen Şatana, şunları ifade etti:



"Çilekler çok kaliteli, lezzetleri, aromaları çok yüksek ve aynı gün markette, satış ofisinde tüketiliyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Buradan elde edilen gelir hem Ziraat Fakültesi hem Araştırma Merkezi'nin döner sermayesinde tekrar AR-GE'ye dönüştürülüyor. Aynı zamanda buradan kesilen paylarla Erciyes Üniversitesinin bilimsel araştırma projelerine kaynak sağlıyoruz. Yüksek lisans, doktora, hatta lisans öğrencilerinin kurslarında, tezlerinde ve diğer ihtiyaçlarında kullanılıyor. Bilgi ve becerilerini artırıp tarımı öğrettiğimiz öğrencilerimizle üretim yapıyoruz. Öğrencilerin hepsi Ziraat Fakültesinden değil, farklı fakültelerden geliyorlar. Toprakla buluşup bize destek sağlıyorlar."



Organik tarım yaptıklarını yineleyen Şatana, bu kapsamda arazide kendi çalışması olan yerli bakteri biyoteknolojisini kullandıklarını, bunun da kimyasal gübrelerin yerine geçtiğini dile getirdi.



ERÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü son sınıf öğrencisi Esra Nur Fidan da "Ziraat mühendisi olarak en önemli şey, okulda gördüğümüz teorik bilgiyi aynı zamanda uygulamada da görebilmektir. Burası deneyim açısından iyi bir şans." dedi.



Edebiyat Fakültesi Avrasya-Kore Araştırmaları Merkezi yüksek lisans öğrencisi Ece Şentürk de toprakla buluşmanın hem keyifli hem öğretici olduğunu söyledi.

