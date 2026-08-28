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        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri'de konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Hayata geçireceğimiz projelerle 2,5 milyon gence istihdam oluşturacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 22:32 Güncelleme:
        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri'de konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Hayata geçireceğimiz projelerle 2,5 milyon gence istihdam oluşturacağız." dedi.

        Arıkan, partisinin Kocasinan 8. Olağan İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, hayatın tüm alanında yeni gelişmelerin yaşandığını belirtti.

        Saadet Partisi olarak bu gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Arıkan, "Dünya yeniden kuruluyor. Planlar yeniden yapılıyor. Yapay zekadan yüksek teknolojiye, enerjiden savunma sanayisine, hayatın bütün alanlarında büyük bir dönüşümü hep birlikte takip ediyoruz. Artık geçmişte olduğu gibi ülkelerin gücü sadece nüfusuyla, toprağıyla ya da ordusuyla ölçülmüyor. Artık ülkelerin gücü veriyi kimin ürettiğiyle, teknolojiyi kimin geliştirdiğiyle, enerjiyi kimin kontrol ettiğiyle ölçülüyor. Böylesine kritik bir ortamda Türkiye'de önemli bir eşiktedir." diye konuştu.

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        Partisinin vaatlerine ilişkin Arıkan, şunları kaydetti:

        "İktidara geldiğimizde uygulayacağımız 41 master proje hazırladık. Paradan para kazanan değil, üreteni, çalışanı, yatırım yapanı destekleyen adil bir sistem kuracağız. Hem üretimi hem yatırımı hem de kalkınma planına gerekli kaynağı sağlamak için Milli Faizsiz Kalkınma Bankasını kuracağız. Bunun yanında Yatırım Planlama Teşkilatı kuracağız. Bu teşkilat hangi bölgeye hangi yatırımın yapılacağını planlayacak. Bankacılık sistemimizi de bu kalkınma hamlemizin bir parçası haline getireceğiz. Hayata geçireceğimiz projelerle 2,5 milyon gence istihdam oluşturacağız. Gayrisafi milli gelire de 528 milyar dolar ek ilave yapmış olacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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