Sanat Melikgazi'de yıl sonu sergisi açıldı

Melikgazi Belediyesi bünyesindeki Sanat Melikgazi kursiyerlerin eserleri yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yıl sonu sergisi için düzenlenen törene Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kursiyeler ve davetliler katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, emek veren, üreten, sanata ve zanaata değer katan tüm kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.



Melikgazi'de kursların ilgi gördüğünü belirten Palancıoğlu, "Kursiyerlerimiz yalnızca yeni yetenekler edinmekle kalmıyor, aynı zamanda üretime aktif şekilde katılıyor. İnsanların eğitim alması çok önemli ama kurslarımıza katılan vatandaşlarımız aynı zamanda terapi gibi günlerini geçiriyor." ifadelerini kullandı.



