Talas Belediye Başkanı Yalçın, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) dil eğitimi alan 120 uluslararası öğrenciyi kabul etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, Talas Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilerle bir süre sohbet etti.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, ülkeleri ile Türkiye arasında birer kültür elçisi olan öğrencilere eğitim hayatlarında ve gelecekteki kariyerlerinde başarılar diledi.





Bir öğrencinin sorusu üzerine Talas Belediyesinin Filistin'e yönelik destek çalışmalarını anlatan Yalçın, ilçedeki bir parka "Filistinli Çocuklar Parkı" adını verdiklerini, çeşitli yardım kampanyaları düzenlediklerini ve belediyeye ait tesislerde boykot uygulaması başlattıklarını belirtti.





TÖMER Müdürü Doç. Dr. Erol Aksoy da eğitim süreci boyunca öğrencilere sadece dil öğretmediklerini, Türk kültürünü ve yaşam tarzını da tanıttıklarını ifade etti.



