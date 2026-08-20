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        Talas Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda çalışma yaptı

        Talas Belediyesi ekipleri, 14 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı öncesi okul bahçelerinde temizlik ve bakım çalışmalarını kırsal mahallelerden başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Talas Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda çalışma yaptı

        Talas Belediyesi ekipleri, 14 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı öncesi okul bahçelerinde temizlik ve bakım çalışmalarını kırsal mahallelerden başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha temiz, düzenli ve güvenli ortamlarda eğitim görmesi amacıyla ilçe genelindeki okulların bahçelerinde bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

        Çalışmalar kapsamında okulların bahçesinde yaz döneminde uzayan ve kuruyan otların temizlenmesiyle birlikte genel bakım ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

        Okul bahçesindeki öğrencilerin kullanım alanları başta olmak üzere çevrede bulunan otlar biçilirken, yeni eğitim dönemi öncesinde okul çevreleri daha düzenli hale getirildi.

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        Çalışmalarda geniş alanlarda 4 tekerlekli çim biçme araçları kullanılırken, araçların ulaşamadığı dar ve kenar bölgelerde ise misinalı kenar kesme çim biçme makineleri ile temizlik yapıldı.

        Böylece okul bahçesinin farklı noktalarında bulunan uzamış ve kurumuş otlar titizlikle temizlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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