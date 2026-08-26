Talas Belediyespor altyapısından yetişen 9 genç yetenek Kayserispor'a transfer oldu

Talas Belediyespor'un altyapısında yetişen 9 genç futbolcu, Kayserispor'a transfer oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyespor altyapısından yetişen Musab Acar, Celal Taşdemir, Kuzey Durak, Aral Özdemir, Yavuz Hakan Gülmüş, Necati Yılmaz, Uras Öztürk, Ali Mert Akkılıç ve Gürkan As, bundan sonraki futbol kariyerlerine Kayserispor altyapısında devam edecek.

Transferin ardından genç futbolcular, Talas Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu ve teknik heyet, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.

Başkan Yalçın, Talas Sporcu Fabrikası çatısı altında yetişen gençlerin daha büyük hedeflere doğru ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, futbolcuları tebrik etti.

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Talas Sporcu Fabrikası'nda ortaya çıkan başarı hikayelerinin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Yalçın, genç futbolculara başarılar diledi.

Talas Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu da Başkan Yalçın'a, genç sporculara ve altyapıya verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

İloğlu, Talas Belediyespor'un altyapısında çocukların yalnızca sportif açıdan değil, disiplin, takım ruhu ve özgüven bakımından da yetişmesine önem verdiklerini, Kayserispor'a transfer olan 9 futbolcunun bu çalışmaların önemli bir sonucu olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Talas Sporcu Fabrikası'ndan şu ana kadar 30 genç yetenek, başta Kayserispor ve Erciyes FK olmak üzere Galatasaray, Trabzonspor gibi büyük takımların yanı sıra çeşitli profesyonel takımlara transfer oldu.