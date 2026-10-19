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        Talas'ta 2. Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması sona erdi

        Talas Belediyesi öncülüğünde 13 ülkeden 33 şair ve yazarın katılımıyla gerçekleştirilen 2. Talas Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Talas'ta 2. Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması sona erdi

        Talas Belediyesi öncülüğünde 13 ülkeden 33 şair ve yazarın katılımıyla gerçekleştirilen 2. Talas Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması sona erdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Edebiyatı Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Türk dünyasının ortak dilini, kültürünü ve kardeşlik bağlarını edebiyat aracılığıyla bir araya getirdi.

        Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen şiir gecesine Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Başkurdistan'ın yanı sıra çok sayıda ülkeden şair ve yazarlar katıldı.

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        Organizasyonda farklı coğrafyalardan gelen edebiyatçılar, eserlerini seslendirerek Türk dünyasının ortak kültürel mirasına ve kardeşlik ruhuna dikkati çekti.

        Talas Kaymakamı İlyas Memiş programdaki konuşmasında organizasyonun Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlenmesine ve ortak kültürel değerlerin tanınmasına katkı sağladığını belirtti.

        Memiş, etkinliğin Talas ve Kayseri'nin kültürel yaşamına değer kattığını ifade ederek Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Türk dünyasının ortak tarihine, kültürüne ve geleceğine dikkati çekerek buluşmanın kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

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        Türk dünyasını geleceğe taşıyacak temel unsurun bu ortak ruh olduğunu belirten Yalçın, etkinliğe katılan şairlere ve organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

        Azerbaycanlı şair Samir Rüstemhanlı ise konuşmasında edebiyatın yaşatılmasının önemini vurguladı.

        Konuşmaların ardından Özbekistanlı şair Nurali Kabul, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a Emir Timur'un çapanını giydirdi.

        Program plaket takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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