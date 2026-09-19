Tarihi Kentler Birliği üyesi belediye başkanları, Kayseri'nin kültürünü tanıma imkanı buldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı kapsamında kentte bulunan Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlik üyesi belediye başkanlarını ve meclis üyelerini kentin tarihi, kültürel ve gastronomi değerleriyle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye başkanları ilk olarak Selçuklu mirasının izlerini taşıyan Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesini gezdi.

Daha sonra tarihi Kayseri Kalesi içerisinde yer alan Kayseri Arkeoloji Müzesini gezen belediye başkanlarına İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun eserleri tanıttı.

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Kalenin içindeki Mülhem Kayseri Mutfağı'nda konuklarını ağırlayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin zengin gastronomi kültürünü de Tarihi Kentler Birliği heyetiyle buluşturdu.

Program kapsamında Başkan Büyükkılıç'ın eşi Necmiye Büyükkılıç da Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ile diğer belediye başkanları ile meclis üyelerinin eşleriyle Kayseri Kültür Yolu'nda gezi gerçekleştirdi.

Kentin tarihi mekanlarının, kültürel değerlerinin ve şehir mirasının tanıtıldığı gezide, kentin geçmişten günümüze taşıdığı zenginlikler yakından görüldü.

Programın sonraki bölümünde ise Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği Başkanı Yavaş ve birlik meclis üyeleriyle bir araya geldi.

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Kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin yanı sıra şehirlerin ortak mirasının korunması konusunda değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada, kentlerin sahip olduğu tarihi dokunun gelecek kuşaklara aktarılması üzerine istişarelerde bulunuldu.