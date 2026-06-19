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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tüzel kişilik kazanmış olan organize tarım bölgelerimizi faaliyete geçirdiğimizde 1,1 milyon ton ürün, 600 bin büyükbaş hayvan üretimi ve 1 milyar dolarlık bir ihracatı hedefliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tüzel kişilik kazanmış olan organize tarım bölgelerimizi faaliyete geçirdiğimizde 1,1 milyon ton ürün, 600 bin büyükbaş hayvan üretimi ve 1 milyar dolarlık bir ihracatı hedefliyoruz." dedi.

        Bakan Yumaklı, Erciyes Zirvesi'ne katılmak için geldiği kente, Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret etti.

        Burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yumaklı, gazetecilere, Kocasinan Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi'nin, Kayseri için çok stratejik bir yerde tarımsal üretim üssü olmak üzere planlandığını ve projelendirildiğini söyledi.

        Bakan Yumaklı, projenin 2025 yılında yatırım programına alındığını anımsatarak "Burası bittiğinde maliyeti yaklaşık 5 milyar lira olacak ve 1227 dekarlık bir alanda faaliyet gösterecek. 32 sera ve 9 sanayi parseli var. Buradaki sanayi parselinden kastım tarımsal üretimle ilişkili entegre sanayi üretiminden bahsediyorum. Altını özellikle çizmek istiyorum; bu organize tarım bölgeleri hiçbir şekilde karma organize tarım bölgeleri değil ve olmayacak." diye konuştu.

        - Çalışanların yüzde 75'i kadınlardan oluşacak

        Yumaklı, üreticilerin parsellere yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekerek 20 sera ve 1 sanayi parselinin tahsisinin tamamlandığını belirtti.

        Yatırımcıların bu manadaki teveccühlerinin kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Maden Tetkik Arama Enstitüsündeki arkadaşlarımız çok yoğun çalıştılar ve açtıkları 9 kuyuda bu organize tarım bölgesinde yeterli sıcaklıkta suyu buldular. Bu sayıyı 13'e tamamlayacaklar. Proje bittiğinde her şeyden önce 12 ay boyunca üretim yapılabilecek. 35 bin ton sebze üretimi, ekonomiye yıllık katkısı 2 milyar lira olacak. Bunlar da tahmini rakamlar. En önemli kısmı ise 1500 kişi burada istihdam edilecek. Daha da önemlisi, bunların yüzde 75'i kadın olacak."

        Bakan Yumaklı, tarımın stratejik bir alan olduğunu, ülkelerin hem istiklal hem de istikbal meselesi olarak gördüğünü söyledi.

        Türkiye'nin de bu nedenle tarımsal kapasitesini daha fazla geliştirmek adına yatırımlara devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Organize tarım bölgelerini çok sıklıkla zikrediyoruz. Türkiye'de 61 organize tarım bölgemiz var. Bunlardan 45'inin üzerinde artık tüzel kişilik kazanmış olanları ve üretime geçmiş olanları var. Hızlıca 61'e tamamlamak üzere gayret ediyoruz." dedi.

        Yumaklı, bu bölgelerden yüksek verimde üretimi hedeflediklerini vurgulayarak, organize tarım bölgelerinin altyapı inşaatları için bugüne kadar 10 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını aktardı.

        Sahip oldukları kaynakları bu manada harcamaya ve yatırımlara devam edeceklerini dile getiren Yumaklı, "Özellikle bu tür organize tarım bölgelerinde yapılan üretimin, aynı zamanda bize zararlılarla ve pestisitle mücadele konusunda çok büyük avantajlar sağlayacağını da ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

        - 15 organize tarım bölgesinde 10 bin kişi istihdam ediliyor

        Yapım aşaması devam eden organize tarım bölgelerinin de hizmete girmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Şu ana kadar faaliyete geçen 15 organize tarım bölgesinde 10 bin istihdam, 60 bin ton bitkisel ürün, 160 bin büyükbaş hayvan üretimi gerçekleşti. Ekonomiye şu an itibarıyla katkısı yıllık yaklaşık 20 milyar lira. Bu yıl bitmeden 5 organize tarım bölgesini daha hizmete alacağız inşallah. Tüzel kişilik kazanmış olan organize tarım bölgelerimizi faaliyete geçirdiğimizde 1,1 milyon ton ürün, 600 bin büyükbaş hayvan üretimi ve 1 milyar dolarlık bir ihracatı hedefliyoruz. Tarımsal üretimin içerisinde özellikle genç kardeşlerimizin ve kadın girişimcilerimizin olmasını istiyoruz. Onun dışında tarımsal üretimin içerisinde ayrıca kadın istihdamını da önemsiyoruz. Buralarda çalışan işçi kardeşlerimizden mühendis kardeşlerimize kadar bu ülkenin gıda arz güvenliğine katkıda bulunan herkesin çok önemli bir iş yaptığını, bunun sadece bugün değil, geleceğe matuf işler olduğunu da ifade etmek istiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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