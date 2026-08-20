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        TEKNOFEST'te finale kalan Kayserili lise öğrencileri üniversitelerle yarışıyor

        Kayseri Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri, danışman öğretmenlerinin rehberliğinde geliştirdikleri otonom araçla TEKNOFEST Binek Otonom Araç Yarışması'nda finale kalmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 12:17 Güncelleme:
        TEKNOFEST'te finale kalan Kayserili lise öğrencileri üniversitelerle yarışıyor

        Kayseri Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri, danışman öğretmenlerinin rehberliğinde geliştirdikleri otonom araçla TEKNOFEST Binek Otonom Araç Yarışması'nda finale kalmayı başardı.

        Liseden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST Binek Otonom Araç Yarışması'nda toplam 28 araç mücadele ediyor.

        Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri, 25 üniversite takımının yanı sıra yarışmaya hak kazanan yalnızca 3 lise ekibinden biri oldu.

        Öğrenciler, "Özgün Araç" kategorisinde finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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