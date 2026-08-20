TEKNOFEST'te finale kalan Kayserili lise öğrencileri üniversitelerle yarışıyor

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri, 25 üniversite takımının yanı sıra yarışmaya hak kazanan yalnızca 3 lise ekibinden biri oldu.

Liseden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST Binek Otonom Araç Yarışması'nda toplam 28 araç mücadele ediyor.

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