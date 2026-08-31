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        Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, yağıştan etkilenen bölgede incelemelerde bulundu

        Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yağışlardan etkilenen Derebağ Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, yağıştan etkilenen bölgede incelemelerde bulundu

        Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yağışlardan etkilenen Derebağ Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Derebağ Mahallesi'ni ziyaret eden Öztürk, mahalle muhtarı Mehmet Kalay ile yağıştan etkilenen bölgelerde başlatılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Öztürk, Derebağlı hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Geçtiğimiz hafta sonu bölgemizde etkili olan yağışlar nedeniyle özellikle Derebağ Mahallemizde bazı sıkıntılar yaşandı. Derebağlı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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        Asfalt yapılan bölgelerde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını belirten Başkan Öztürk, şunları kaydetti:

        "Doğal gaz çalışmaları nedeniyle bazı sokaklarda yağışın etkisiyle problemler oluştuğunu gördük. Şu anda iş makinelerimiz ve ekiplerimiz burada. Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanımızla da görüştük. Bu hafta içerisinde hep birlikte çalışarak oluşan sıkıntıları gidereceğiz. Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız."

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