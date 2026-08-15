Yahyalı ilçesinde Kapuzbaşı Şelaleleri yolundaki çizgi çalışması tamamlandı

Kapuzbaşı yolu, 2 milyon liralık çalışmayla özellikle gece seyahatleri için daha güvenli hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince, Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ulaşımı sağlayan yolda çizgi çalışması yapıldı.

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