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        Yahyalı ilçesinde Kapuzbaşı Şelaleleri yolundaki çizgi çalışması tamamlandı

        Yahyalı ilçesinde, Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda gerçekleştirilen çizgi çalışması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Yahyalı ilçesinde Kapuzbaşı Şelaleleri yolundaki çizgi çalışması tamamlandı

        Yahyalı ilçesinde, Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda gerçekleştirilen çizgi çalışması tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince, Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ulaşımı sağlayan yolda çizgi çalışması yapıldı.

        Yaklaşık 45 kilometrelik güzergahta yapılan çalışmalarda 10 ton boya kullanıldı.

        Kapuzbaşı yolu, 2 milyon liralık çalışmayla özellikle gece seyahatleri için daha güvenli hale getirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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