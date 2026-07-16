Yahyalı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.



Yahyalı Cumhuriyet Meydanı'nda ilçe protokolünün ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından konuşan Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, hain darbe girişiminde şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi, gazileri ise minnetle andı.



Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğiyle bertaraf edilen hain bir darbe girişimi olduğunu belirtti.



Öte yandan program kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan fotoğraf sergisi de vatandaşların ziyaretine açıldı.

