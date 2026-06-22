Yahyalı'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı. F.H.S'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Seydili Mahallesi Kayseri Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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