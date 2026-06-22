Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Yahyalı'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Yahyalı'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Yahyalı'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.


        F.H.S'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Seydili Mahallesi Kayseri Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.


        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!
        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu

        Benzer Haberler

        KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitimi Yaz Dönemi Kayıtları başladı
        KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitimi Yaz Dönemi Kayıtları başladı
        Öğrenciler hayallerini resmetti Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi öğren...
        Öğrenciler hayallerini resmetti Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi öğren...
        Başkal ailesinin acı günü
        Başkal ailesinin acı günü
        Başkan Çolakbayrakdar: "Aileyi güçlendiren her adımın yanında olmaya devam...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Aileyi güçlendiren her adımın yanında olmaya devam...
        MHP'li Ersoy, Sindelhöyük Mahallesi'nin aile sağlığı merkezi talebini TBMM'...
        MHP'li Ersoy, Sindelhöyük Mahallesi'nin aile sağlığı merkezi talebini TBMM'...
        Bu üniversite kep atmıyor şed kuşanıyor KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa:...
        Bu üniversite kep atmıyor şed kuşanıyor KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa:...