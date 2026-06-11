Yahyalı'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.
Yahyalı Şehit Adem İlkılıç Halk Eğitimi Merkezi tarafından Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa Kaymakam İbrahim Gültekin, ilçe protokolü, kurum müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Sergide, kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları, dokuma, giyim, nakış ve çeşitli eğitim faaliyetlerine ait çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar stantları gezerek kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Gültekin ve beraberindeki protokol üyeleri, sergide yer alan eserleri inceleyerek kursiyer ve usta öğreticileri tebrik etti.
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