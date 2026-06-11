Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Yahyalı'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

        Yahyalı'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Yahyalı'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

        Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.


        Yahyalı Şehit Adem İlkılıç Halk Eğitimi Merkezi tarafından Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa Kaymakam İbrahim Gültekin, ilçe protokolü, kurum müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

        Sergide, kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları, dokuma, giyim, nakış ve çeşitli eğitim faaliyetlerine ait çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar stantları gezerek kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaymakam Gültekin ve beraberindeki protokol üyeleri, sergide yer alan eserleri inceleyerek kursiyer ve usta öğreticileri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Curaçaolular kimlerdir?
        Curaçaolular kimlerdir?

        Benzer Haberler

        Köşk ve Gültepe sakinleri sordu, başkanlar cevapladı
        Köşk ve Gültepe sakinleri sordu, başkanlar cevapladı
        Erciyes Zirvesi-1'de sürdürülebilir geleceğin yol haritası masaya yatırılac...
        Erciyes Zirvesi-1'de sürdürülebilir geleceğin yol haritası masaya yatırılac...
        'Yan bakma' cinayetinde yeniden yapılan yargılamada 6 sanığa 19'ar yıl hapi...
        'Yan bakma' cinayetinde yeniden yapılan yargılamada 6 sanığa 19'ar yıl hapi...
        Kayserispor yönetimi, Vali Çiçek ile bir araya geldi
        Kayserispor yönetimi, Vali Çiçek ile bir araya geldi
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Yeraltı Çarşısı'ndaki esnafa ziy...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Yeraltı Çarşısı'ndaki esnafa ziy...
        Karlar eriyince Erciyes yaylalarında yılkı atları koşmaya başladı
        Karlar eriyince Erciyes yaylalarında yılkı atları koşmaya başladı