Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kilis'te temaslarda bulundu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kilis'te temaslarda bulundu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kilis'te gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kilis'te temaslarda bulundu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kilis'te gençlerle bir araya geldi.

        Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Eminoğlu, ilk olarak Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluşan Eminoğlu, daha sonra Gençlik Merkezi'ne geçti.

        Merkezde atölyeleri gezen Eminoğlu, yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç'tan bilgi aldı ve gençlerle buluştu.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı
        Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        DOA'da toplu iade açıklaması
        DOA'da toplu iade açıklaması
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Leao'da parola: Ağustos!
        Leao'da parola: Ağustos!
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası

        Benzer Haberler

        Oylum Höyük'te 38. kazı sezonu başladı
        Oylum Höyük'te 38. kazı sezonu başladı
        Kilis'teki Oylum Höyük'te 2026 yılı kazıları başladı
        Kilis'teki Oylum Höyük'te 2026 yılı kazıları başladı
        Bin derecelik ateşte 29 yıllık mesai
        Bin derecelik ateşte 29 yıllık mesai
        Kilis'in ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı
        Kilis'in ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı
        Kilis'in ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı
        Kilis'in ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı
        Suriyelilerin gönüllü dönüşleri Öncüpınar'da kesintisiz devam ediyor
        Suriyelilerin gönüllü dönüşleri Öncüpınar'da kesintisiz devam ediyor