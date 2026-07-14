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        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri GÜNCELLEME- Kilis'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü

        GÜNCELLEME- Kilis'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü

        Kilis'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 21:49 Güncelleme:
        GÜNCELLEME- Kilis'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü

        Kilis'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir çay bahçesinde Hikmet E, boşanma aşamasındaki eşi Hülya E'ye tabancayla ateş açtı.

        Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Hülya E, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Hülya E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan şüpheli Hikmet E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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