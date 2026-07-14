GÜNCELLEME- Kilis'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü

Kilis'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.



Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir çay bahçesinde Hikmet E, boşanma aşamasındaki eşi Hülya E'ye tabancayla ateş açtı.



Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Hülya E, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ağır yaralanan Hülya E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaçan şüpheli Hikmet E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

