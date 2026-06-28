"Kadın Kafe", Kilisli kadınların sosyalleşme ve dayanışma adresi oldu

İBRAHİM ÖZCAN - Kilis Belediyesince kadınların sosyal yaşamda daha aktif yer almasını desteklemek amacıyla hizmete açılan Kadın Kafe ve Dayanışma Merkezi, sosyalleşmenin yanı sıra kişisel gelişim ve psikososyal destek faaliyetleriyle de ilgi görüyor.



Cumhuriyet Caddesi'ndeki merkez, yalnızca kadınlar ve çocuklara hizmet veriyor. Kafede kadınlar sohbet edip vakit geçirirken, çocuklar oyun alanlarında eğlenebiliyor, kütüphaneden yararlanabiliyor ve çeşitli etkinliklere katılabiliyor.



Kilis'e özgü el işi ürünlerinin de sergilendiği merkezde, atölye çalışmaları, kişisel gelişim etkinlikleri ve gönüllü faaliyetler düzenleniyor. Haftanın 6 günü hizmet veren merkeze erkek ziyaretçiler kabul edilmiyor.



Merkez sorumlusu Zerrin Canarslan, AA muhabirine, tüm çalışanların ve hizmet alanların kadınlardan oluştuğunu söyledi.



Kadınların kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Canarslan, "Kafe hizmetimizin yanında atölye çalışmaları ve çocuk etkinlik alanlarımız bulunuyor. Ayrıca psikolog ve psikolojik danışmanlarımızla kadınlarımızın hayatına dokunmayı hedefliyoruz." dedi.



- Psikososyal destek de sağlanıyor



Merkezde kadınların sosyalleşirken ihtiyaç duyduklarında uzman desteğine de ulaşabildiğini belirten Canarslan, şunları kaydetti:



"Kadınlarımız burada sohbet ederken çocukları da güvenli ve keyifli bir ortamda vakit geçiriyor. Çocuklar ödevlerini yapabiliyor, kütüphaneden yararlanabiliyor. Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle kadınlarımız sosyalleşirken, psikolog ve psikolojik danışmanlarımızdan da destek alarak buradan daha mutlu ve rahatlamış şekilde ayrılıyor."



Merkezde görev yapan psikolog Melisa Kepekçi ile psikolojik danışman Nur Kuş da kadınlar, çocuklar ve ergenlere yönelik bireysel görüşmeler ile grup çalışmaları yürüttüklerini belirtti.



Merkezin müdavimlerinden 84 yaşındaki Ayşe Karadağ ise yalnız yaşadığı için Kadın Kafe'nin kendisi için önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi.



Çalışanların ilgisinden memnun olduğunu dile getiren Karadağ, "Burası çok güzel bir yer. Çalışanlar güler yüzlü, bizimle ilgileniyorlar. Yalnız yaşadığım için burada tanıdıklarımla sohbet ediyorum. Bu da bana çok iyi geliyor. Kendimi daha dinç hissediyorum." ifadelerini kullandı.



Berrin Tombalak da torunlarıyla birlikte sık sık merkeze geldiğini belirterek, burada hem kaliteli zaman geçirdiklerini hem de huzurlu bir ortam bulduklarını söyledi.

