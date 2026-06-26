Yeşilay Kilis Şubesi 6 ayda 19 bin kişiye ulaştı
Yeşilay Kilis Şubesi, 2026 yılının ilk 6 ayında yürüttüğü Bağımsızlık Seferberliği çalışmaları kapsamında 200 faaliyet gerçekleştirerek 19 bin kişiye ulaştı.
Yeşilay Kilis Şubesi, 2026 yılının ilk 6 ayında yürüttüğü Bağımsızlık Seferberliği çalışmaları kapsamında 200 faaliyet gerçekleştirerek 19 bin kişiye ulaştı.
Yeşilay Kilis Şube Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam, düzenlediği basın toplantısında, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) 6 aylık çalışmaları değerlendirildi.
Sağlam, bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitimler, spor etkinlikleri ve farkındalık programları düzenlediklerini belirtti.
2020 yılından bu yana danışanlarla 6 bin 562 görüşme gerçekleştirildiğini belirten Sağlam, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Sağlam, 2026 yılının ilk 6 ayında yürüttüğü Bağımsızlık Seferberliği çalışmaları kapsamında 200 faaliyet gerçekleştirerek 19 bin kişiye ulaştıklarını ifade etti.
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