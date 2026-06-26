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        Yeşilay Kilis Şubesi 6 ayda 19 bin kişiye ulaştı

        Yeşilay Kilis Şubesi, 2026 yılının ilk 6 ayında yürüttüğü Bağımsızlık Seferberliği çalışmaları kapsamında 200 faaliyet gerçekleştirerek 19 bin kişiye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Yeşilay Kilis Şubesi 6 ayda 19 bin kişiye ulaştı

        Yeşilay Kilis Şubesi, 2026 yılının ilk 6 ayında yürüttüğü Bağımsızlık Seferberliği çalışmaları kapsamında 200 faaliyet gerçekleştirerek 19 bin kişiye ulaştı.

        Yeşilay Kilis Şube Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam, düzenlediği basın toplantısında, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) 6 aylık çalışmaları değerlendirildi.

        Sağlam, bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitimler, spor etkinlikleri ve farkındalık programları düzenlediklerini belirtti.

        2020 yılından bu yana danışanlarla 6 bin 562 görüşme gerçekleştirildiğini belirten Sağlam, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        Sağlam, 2026 yılının ilk 6 ayında yürüttüğü Bağımsızlık Seferberliği çalışmaları kapsamında 200 faaliyet gerçekleştirerek 19 bin kişiye ulaştıklarını ifade etti.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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