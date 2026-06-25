Kilis'te kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu

Kilis'te kaybolan 3 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi. Merkeze bağlı Akçabağlar köyünde hayvancılıkla uğraşan İ.H.C, 3 büyükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan arama sonucu 3 büyükbaş hayvan, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

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