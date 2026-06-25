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        Kilis'te kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu

        Kilis'te kaybolan 3 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Kilis'te kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu

        Kilis'te kaybolan 3 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

        Merkeze bağlı Akçabağlar köyünde hayvancılıkla uğraşan İ.H.C, 3 büyükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

        Yapılan arama sonucu 3 büyükbaş hayvan, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.









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