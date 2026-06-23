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        Kilis'te öğretmenlerden oluşan 'maarif korosu' müzikseverlerle buluştu

        Kilis'te öğretmenlerden oluşan 'maarif korosu' konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Kilis'te öğretmenlerden oluşan 'maarif korosu' müzikseverlerle buluştu

        Kilis'te öğretmenlerden oluşan 'maarif korosu' konser verdi.

        Millet bahçesi amfi tiyatroda gerçekleştirilen konserde öğretmenler, çeşitli türküler seslendirdi.

        Koro Şefi Tutku Aygün yönetimindeki öğretmenler, seslendirdikleri türküler ve ezgilerle dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

        Kilis Valisi Ömer Kalaylı, notaların birleştirici ve iyileştirici gücüyle 2025-2026 eğitim öğretim yılının son sanatsal faaliyetini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve öğretmenlere çiçek takdim etti.

        Programda öğretmeler tarafından oluşturulan halk oyunları ekibi de gösteri sundu.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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