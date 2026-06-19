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        Kilis'te 25 çocuk için geleneksel sünnet şöleni düzenlendi

        Kilis'te Valilik ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen geleneksel şölende 25 çocuk sünnet oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 22:47 Güncelleme:
        Kilis'te 25 çocuk için geleneksel sünnet şöleni düzenlendi

        Kilis'te Valilik ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen geleneksel şölende 25 çocuk sünnet oldu.

        Vali Ömer Kalaylı, düğün salonunda gerçekleştirilen şölende çocuklarla ilgilenip aileleriyle sohbet etti.

        Kalaylı, Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen sünnet şöleninde vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Asırlar önce hayır niyetiyle atılan bu güzel adımın bugün çocukların yüzündeki tebessüme vesile olduğunu ifade eden Kalaylı, "Vakıflar, milletimizin merhamet elinin kurumsallaşmış halidir. Geçmişten bugüne uzanan bu iyilik köprüsü sayesinde toplumsal dayanışma güçlenmekte, gönüller arasında kalıcı bağlar kurulmaktadır. Bugün burada yaşanan bu güzel tablo da vakıf medeniyetimizin insanı merkeze alan anlayışının en anlamlı yansımalarından biridir." dedi.

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç da "Bugün burada 530 yıl önce kurulan İkinci Bayezid Han Vakfının vakfiyesinde yer alan hayır şartı gereği, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce 81 ilde düzenlenen ve Kilis Valiliğimiz himayelerinde sünnet programında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Çocuklarımızın erkekliğe ilk adım atma merasiminde geleneklerimizi yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından çocuklar, palyaçolar eşliğinde eğlendi.

        Sünnet olan çocuklara bisiklet ve altın hediye edildi.

        Programa AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, vali yardımcıları, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.









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