Kilis'te evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Kilis'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Şanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi'ndeki H.Ö'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen M.M.K, M.Ö, S.G ve N.Ö, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.