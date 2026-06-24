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        Kilis'te anız yangınlarına karşı dron destekli denetim

        Kilis'te jandarma ekipleri, anız yangınlarının önlenmesi amacıyla dron destekli denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Kilis'te anız yangınlarına karşı dron destekli denetim

        Kilis'te jandarma ekipleri, anız yangınlarının önlenmesi amacıyla dron destekli denetimlerini sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğaya ve çevreye zarar veren anız yakma olaylarına karşı Elbeyli ilçesine bağlı köylerde denetim gerçekleştirdi.

        Önleyici kolluk devriyeleri kapsamında görev yapan ekipler, dronla havadan takip ve kontrol faaliyetleri yürüttü.

        Ekipler, denetimlerin yanı sıra buğday ve arpa hasadının sürdüğü bölgelerde arazi sahiplerine bilgilendirme yaparak, olası anız yangınlarının önlenmesine yönelik uyarılarda bulundu.

        Öte yandan, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hububat üreticilerini ziyaret ederek anız yakılmaması konusunda bilgilendirme yaptı.

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