Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te "112 Acil Çağrı Durağı" oluşturuldu

        Kilis'te "112 Acil Çağrı Durağı" oluşturuldu

        Kilis'te vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hizmetlerini doğru kullanmasına yönelik "112 Acil Çağrı Durağı" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te "112 Acil Çağrı Durağı" oluşturuldu

        Kilis'te vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hizmetlerini doğru kullanmasına yönelik "112 Acil Çağrı Durağı" oluşturuldu.

        Sabah pazarı civarında otobüs durağının iç ve dış kısmına asılan bilgilendirme broşürleri ve afişlerde, Acil Çağrı Merkezi ve acil müdahaleye yönelik bilgiler, dikkat edilmesi gereken hususlar yer alıyor.

        112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şakir Yüztaş, AA muhabirine, Valilik himayesinde belediyenin katkılarıyla, vatandaşların acil durumlarda doğru ve hızlı şekilde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşması ve kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesi amacıyla durağın kurulduğunu söyledi.

        Çalışmanın Türkiye'de "ilk" olma özelliği taşıdığını ifade eden Yüztaş, şunları kaydetti:

        "112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlarımızın zor anlarında yanında olan hayati bir hizmettir. Bu nedenle 112'nin doğru kullanılması büyük önem taşımaktadır. Gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar, gerçekten yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın hizmete ulaşmasını geciktirebilmektedir. Her vatandaşımızdan 112'yi yalnızca gerçek acil durumlarda aramasını özellikle rica ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Sabah Pazarı Caddesi üzerinde bulunan bu durak sayesinde, her gün yüzlerce vatandaşımızın geçtiği bu noktada 112'nin önemi daha görünür olacak, acil çağrı bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlanacaktır."

        Vatandaşlardan Duran Kuvvet de durak sayesinde insanların bilgilendirildiğini söyledi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Sıfır Atık Festivali başladı
        Sıfır Atık Festivali başladı
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret

        Benzer Haberler

        Kilis'te 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliği
        Kilis'te 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliği
        Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi
        Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi
        CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti
        CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti
        Kilis'te okul servislerine jandarma denetimi
        Kilis'te okul servislerine jandarma denetimi
        CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan tahliye edildi
        CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan tahliye edildi
        'Sağlıklı Gençlik Haftası'nda öğrenciler spor etkinliklerinde buluştu
        'Sağlıklı Gençlik Haftası'nda öğrenciler spor etkinliklerinde buluştu