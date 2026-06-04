Kilis'te "112 Acil Çağrı Durağı" oluşturuldu

Kilis'te vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hizmetlerini doğru kullanmasına yönelik "112 Acil Çağrı Durağı" oluşturuldu.



Sabah pazarı civarında otobüs durağının iç ve dış kısmına asılan bilgilendirme broşürleri ve afişlerde, Acil Çağrı Merkezi ve acil müdahaleye yönelik bilgiler, dikkat edilmesi gereken hususlar yer alıyor.



112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şakir Yüztaş, AA muhabirine, Valilik himayesinde belediyenin katkılarıyla, vatandaşların acil durumlarda doğru ve hızlı şekilde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşması ve kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesi amacıyla durağın kurulduğunu söyledi.



Çalışmanın Türkiye'de "ilk" olma özelliği taşıdığını ifade eden Yüztaş, şunları kaydetti:



"112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlarımızın zor anlarında yanında olan hayati bir hizmettir. Bu nedenle 112'nin doğru kullanılması büyük önem taşımaktadır. Gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar, gerçekten yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın hizmete ulaşmasını geciktirebilmektedir. Her vatandaşımızdan 112'yi yalnızca gerçek acil durumlarda aramasını özellikle rica ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Sabah Pazarı Caddesi üzerinde bulunan bu durak sayesinde, her gün yüzlerce vatandaşımızın geçtiği bu noktada 112'nin önemi daha görünür olacak, acil çağrı bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlanacaktır."



Vatandaşlardan Duran Kuvvet de durak sayesinde insanların bilgilendirildiğini söyledi.













