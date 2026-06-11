Kilis'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kilis'te 2 motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İ.T.T. yönetimindeki 79 ABN 873 plakalı motosiklet ile H.Y. idaresindeki 79 ALL 821 plakalı motosiklet, Mehmet Sanlı Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada, sürücüler ile motosikletlerde bulunan H.Y, İ.S ve İ.H.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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