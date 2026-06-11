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        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kilis'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kilis'te 2 motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Kilis'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kilis'te 2 motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        İ.T.T. yönetimindeki 79 ABN 873 plakalı motosiklet ile H.Y. idaresindeki 79 ALL 821 plakalı motosiklet, Mehmet Sanlı Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile motosikletlerde bulunan H.Y, İ.S ve İ.H.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.










        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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