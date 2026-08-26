Kilis'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, işyerinde zarara neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Caddesindeki baklava satışı yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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