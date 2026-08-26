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        Kilis'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Kilis'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Kilis'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Kilis'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Cumhuriyet Caddesindeki baklava satışı yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin bir saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın, işyerinde zarara neden oldu.

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