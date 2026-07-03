Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te Depozito Yönetim Sistemi ilgi görüyor

        Kilis'te Depozito Yönetim Sistemi ilgi görüyor

        Kilis'te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'ne vatandaşlar ilgi gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Kilis'te Depozito Yönetim Sistemi ilgi görüyor

        Kilis'te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'ne vatandaşlar ilgi gösteriyor.


        Ülke genelinde uygulamaya alınan sistem kapsamında kentte bir markette kurulan iade istasyonuna gelen vatandaşlar, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) logolu plastik, cam şişe ve alüminyum içecek ambalajlarını makineler aracılığıyla teslim ediyor.

        İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında vatandaşlara 1 lira teşvik bedeli veriliyor. Teşvik tutarı, işlemin ardından uygulamadaki dijital cüzdana aktarılıyor.

        Vatandaşlardan Selahattin Yılmaz, AA muhabirine, uygulamanın çevrenin korunmasına katkı sağladığını söyledi.

        Sistem sayesinde hem çevrenin temiz kaldığını hem de ekonomik katkı elde edildiğini ifade eden Yılmaz, "Bu sayede hem çevreyi temizlemiş oluyoruz hem de maddi destek elde ediyoruz. Uygulamayı herkese tavsiye ediyorum." dedi.

        Abdullah Elmacı da uygulamanın doğaya katkı sağlayan faydalı bir çalışma olduğunu belirtti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kirada tavan zam belli oldu
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Adım adım Salih Özcan!
        Adım adım Salih Özcan!
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Kilis'te traktör ve tarım araçlarına trafik denetimi
        Kilis'te traktör ve tarım araçlarına trafik denetimi
        Ravanda Kalesi'nde doğa yeniden kanatlandı
        Ravanda Kalesi'nde doğa yeniden kanatlandı
        Kilis'te koruyucu aileler bir araya geldi
        Kilis'te koruyucu aileler bir araya geldi
        Kilis'te suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama
        Kilis'te suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama
        Kilis'te suç örgütüne yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı
        Kilis'te suç örgütüne yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı
        Kilis'te Koruyucu Aile Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Kilis'te Koruyucu Aile Günü dolayısıyla program düzenlendi