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        Kilis'te suç örgütüne yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı

        Kilis'te suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Kilis'te suç örgütüne yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı

        Kilis'te suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.


        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçunu işledikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.


        Ekiplerin 16 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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