Kilis'te sıcak hava etkili oluyor

Kilis'te etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.



Sıcaklığın 35 derece ölçüldüğü Kilis'te serinlemek isteyenler havuzlarda, gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde zaman geçirdi.



Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.



Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

