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        Kilis'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

        Kilis'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Kilis'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

        Kilis'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

        Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde, iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.G.(28) bıçakla yaralandı, 12 kişi darbedildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        F.G'nin cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ve polis ekipleri, olayın yaşandığı köyde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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