Kilis'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kilis'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülbaba köyü Sapkanlı Mezrası'nda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgede yapılan kontrolde 4 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında yapılan aramada çok sayıda kazı ekipmanı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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