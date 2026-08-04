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        Kilis'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

        Kilis'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Kilis'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

        Kilis'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülbaba köyü Sapkanlı Mezrası'nda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bölgede yapılan kontrolde 4 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

        Şüphelilerin yanında yapılan aramada çok sayıda kazı ekipmanı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.






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