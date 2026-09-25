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        Kilis'te kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı

        Kilis'te içinde su olmayan kuyuya düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 21:33 Güncelleme:
        Kilis'te kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı

        Kilis'te içinde su olmayan kuyuya düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Hakverdi Mahallesi'nde 13 yaşındaki K.H, oyun oynarken bir evin bahçesindeki kullanılmayan kuyuya düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        K.H, ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarıldı.

        Sağlık durumu iyi olan çocuk, tedbir amacıyla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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