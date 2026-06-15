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        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kilis'te tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kilis'te otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Kilis'te tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kilis'te otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.Y. yönetimindeki 79 ABS 178 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çörten Köyü mevkisinde tarlaya devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile otomobildeki F.Y, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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