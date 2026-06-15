Kilis'te tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kilis'te otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. M.Y. yönetimindeki 79 ABS 178 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çörten Köyü mevkisinde tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile otomobildeki F.Y, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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