Kilis'te TÜGVA Yaz Okulu'nun kapanış programı düzenlendi

Kilis'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince düzenlenen Yaz Okulu Programı'nın kapanışı ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Millet Bahçesi Amfi Tiyatrosu’nda düzenlenen programda konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, yaz okulunun gençlerin öğrenerek, üreterek, arkadaşlıklar kurarak ve kendilerini geliştirerek vakit geçirmelerine katkı sağladığını söyledi.

Gençlerin Türkiye'nin yarınlarının mimarları olduğunu belirten Kalaylı, "Gençlerimiz köklü tarihimizin, kadim medeniyetimizin ve aziz milletimizin yarınlara uzanan en kıymetli emanetleridir." dedi.

Gençlere kendilerini her alanda geliştirmeleri, okumaları, araştırmaları ve büyük hedefler belirlemeleri tavsiyesinde bulunan Kalaylı, bilgi, güzel ahlak ve sağlam karakterin önemine dikkati çekti.

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TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan da Kilis'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bir Yaz Bin Gelecek" mottosuyla düzenlenen yaz okulu etkinliklerinin sona erdiğini belirten Aslan, programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen annelere, babalara, öğretmenlere ve gönüllülere teşekkür etti.

TÜGVA Kilis Temsilcisi Ahmet Cihat Aktı ise yaz okulu kapsamında Kilis'te 6 farklı noktada binden fazla öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından programın gerçekleştirilmesine katkı sağlayan öğretmenler ile yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program öğrencilerin okuduğu şiirler ve ilahilerle son buldu.

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Törene, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.