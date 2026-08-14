Kilis'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Kilis'te metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 14.08.2026 - 16:18 Güncelleme:
Kilis'te metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şıhlar Mahallesi'ndeki metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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