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        Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının 38 derece olarak ölçüldüğü Gaziantep'te sıcak hava nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik yaşandı.

        Güneşin etkisini artırdığı öğle saatlerinde vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

        Bazı vatandaşlar da serinlemek için park alanlarını tercih etti.

        - Şanlıurfa

        Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometre 49 dereceyi gösterdi.

        Vatandaşlar, parklarda ve gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

        Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin bazı noktalarında araç ve yaya yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

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        Bazı otobüs duraklarında vatandaşlar, soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinledi.

        - Kilis

        Hava sıcaklığının 37 derece olarak ölçüldüğü Kilis'te, öğle saatlerinde etkisini artıran sıcaklık nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin yoğun noktalarında sakinlik yaşandı.

        Vatandaşların bir bölümü havuzları, parkları ve gölgelik alanları tercih ederken, bazıları da çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

        - Kahramanmaraş

        Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta termometreler 40 dereceyi gösterdi.

        Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için parkları, Tarihi Kapalı Çarşı'yı, alışveriş merkezlerini ve gölge alanlarını tercih etti.

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        Bazı vatandaşlar da serinlemek için yüksek kesimleri ve park alanlarını tercih etti.

        - Malatya

        Hava sıcaklığının 35 derece olarak ölçüldüğü Malatya'da sıcak hava nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik yaşandı.

        Kent merkezindeki Kışla ve İnönü caddeleri ile İnönü Kapalı Çarşısı çevresinde insan yoğunluğu azalırken, bazı vatandaşlar bina gölgelerinde bekleyerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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