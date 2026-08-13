Kilis'te 8 yılda 28 bine yakın çocuk yüzmeyi öğrendi

İBRAHİM ÖZCAN - 2018 yılında başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Kilis'te bugüne kadar yaklaşık 28 bin çocuk yüzme öğrendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018'de başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi", yaz aylarında serinlemek amacıyla girilen kanal, nehir ve göletlerde yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Kilis'te de hayata geçirildi.

Çocuklardan yoğun ilgi gören proje kapsamında antrenör ve yüzme eğitmenlerinin gözetiminde ücretsiz eğitimler verildi.

- Eğitimler yıl boyu devam ediyor

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Hakan Fırat Kumcu, AA muhabirine, proje kapsamında eğitimlerin yıl boyunca sürdüğünü söyledi.

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Özellikle yaz aylarında kurslara yoğun talep olduğunu belirten Kumcu, "2018 yılında başlayan proje kapsamında yaklaşık 28 bin öğrencimize yüzme öğrettik. Bu yıl ise 1,5 ayda yaklaşık 2 bin 500 öğrencimize kurslarımızda yüzme öğrettik. 10 antrenörümüz ve 10 cankurtaranımızla öncelikle çocuklarımızın can güvenliğini ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kumcu, projenin temel amacının çocukların yüzme öğrenmelerini sağlayarak açık alanlarda meydana gelebilecek boğulma vakalarını önüne geçmek olduğunu ifade etti.

- Yetenekli öğrenciler lisanslı sporcu olarak yetiştiriliyor

Yüzme antrenörü Alev Efiloğlu da kurslarda yetenekleri keşfedilen öğrencileri lisanslı sporcu olarak yetiştirdiklerini belirtti.

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Öğrencilerin antrenmanlarını haftada 4, 5 ve 6 gün olacak şekilde planladıklarını aktaran Efiloğlu, "Öğrencilerimizi sadece yüzmeyi öğretmek anlamında değil, sosyalleşebilmeleri açısından da destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Efiloğlu, öğrencilerinin katıldıkları çeşitli yarışmalarda dereceler elde ettiğini söyledi.

- Çocuklar yüzme korkularını aştı

Kurslarda eğitim alan öğrencilerden Buğlem Su Sis ise 3 yıldır yüzme eğitimi aldığını ve başlangıçta sudan korktuğunu söyledi.

Antrenörlerinin desteğiyle korkusunu yendiğini belirten Buğlem Su, ileride milli sporcu olmak istediğini ifade etti.

Ela Alademir de 5 yıl önce başladığı yüzmede kendisini geliştirerek lisanslı sporcu olduğunu ve katıldığı yarışmalarda dereceler elde ettiğini anlattı.

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Eda Nur Ali ise yüzmeyi kurslarda öğrendiğini belirterek kendisine destek olan antrenörlerine teşekkür etti.