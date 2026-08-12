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        Kilis'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Kilis'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Ö.D. (22) yönetimindeki 27 ARC 93 plakalı otomobil, Elbeyli ilçesine bağlı Alahan köyü kavşağında İbrahim Demir (60) idaresindeki 79 ABD 181 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Demir, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Demir'in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Otomobil sürücüsü Ö.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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