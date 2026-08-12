Kilis'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Demir, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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