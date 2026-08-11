Kilis Dijital Gençlik Merkezi hizmete açıldı
Avrupa Birliği finansmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde yürütülen "Bugünün gençleri, geleceğin meslekleri" projesi kapsamında kurulan Kilis Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Avrupa Birliği finansmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde yürütülen "Bugünün gençleri, geleceğin meslekleri" projesi kapsamında kurulan Kilis Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Merkezin açılış töreninde konuşan Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, gençlerin dijital alemi öğrenmesi, dijital alemin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yol alabilmesi, dijital alem üzerinden bilgiye daha kolay erişilmesi amacıyla bir merkez açıldığını söyledi.
Demirbilek, DİGEM'in hayırlı olması temennisinde bulunarak yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de gençlere hizmet edecek, gençlerin geleceğine katkı sunacak güzel bir projeyi hizmete açtıklarını belirtti.
Programa, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Maria Luisa Wyganowski ile kurum müdürleri katıldı.
Açılışın ardından protokol üyeleri merkezi gezerek eğitim alan kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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