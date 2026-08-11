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        Vali Kalaylı, DMD hastasının tanışma isteğini geri çevirmedi

        Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve eşi Nilgün Kalaylı, kendileriyle tanışmak isteyen DMD kas hastası Muhammed Mehdi Yılmaz'ın tanışma isteğini karşılıksız bırakmayarak, Yılmaz ailesinin evine misafir oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Vali Kalaylı, DMD hastasının tanışma isteğini geri çevirmedi

        Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve eşi Nilgün Kalaylı, kendileriyle tanışmak isteyen DMD kas hastası Muhammed Mehdi Yılmaz'ın tanışma isteğini karşılıksız bırakmayarak, Yılmaz ailesinin evine misafir oldu.

        Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muhammed Mehdi'nin mutluluğuna ortak olan Vali Kalaylı ve eşi Nilgün Kalaylı, aile ile samimi bir ortamda sohbet ederek güzel anlar paylaştı.

        Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Vali Kalaylı, "Genç kardeşimizin gönülden gelen bir davetine icabet ettik. Kendisine acil şifalar diliyorum. Muhammed Mehdi'nin yüzündeki mutluluk, bu güzel ziyaretin en kıymetli hatırası oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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        Ziyaret, Muhammed Mehdi Yılmaz'ın aile ile fotoğraf çekimi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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