Kilis'te AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kilis'te, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.

İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, parti binasında organize edilen toplantıda, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de Türkiye'de değişim ve demokrasi hedefiyle kurulduğunu söyledi.

Partinin 3 Kasım 2002'de tek başına iktidara geldiğini hatırlatan Diyarbakırlı, 25 yıllık süreçte siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan önemli sınamalardan geçildiğini ifade etti.

Diyarbakırlı, 15 Temmuz darbe girişimi, küresel ekonomik krizler, salgın, savaşlar ve 6 Şubat 2023 depremleri gibi zorlu süreçlerle mücadele edildiğinin altını çizerek, her dönemde milletin desteğine güvendiklerini aktardı.

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"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda önemli bir kazanım elde edildiğini aktaran Diyarbakırlı, birlik, kardeşlik ve huzur içerisinde bu kazanımın geleceğe taşınacağını kaydetti.

Teşkilat mensuplarına teşekkür eden Diyarbakırlı, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.