Kilis'te yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi

Kilis İl Müftülüğü koordinesinde açılan yaz Kur'an kursları sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ömer Kalaylı yaklaşık 8 bin 600 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, yaz tatilini verimli değerlendiren tüm öğrencileri tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalaylı, 24 Kur'an kursu ve 153 camide toplam 8 bin 600 öğrencinin kurslara katılım sağladığını belirterek, yaz Kur'an kurslarının çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri, Peygamber Efendimizin güzel ahlakını tanımaları ve manevi değerlerle yetişmeleri açısından önemli olduğunu ifade etti.

Çocukların iyi bir eğitim almalarının, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmalarının yanı sıra, ahlaklı, vicdanlı, merhametli, vatanını, milletini ve bayrağını seven bireyler olarak yetişmelerinin önemini vurgulayan Vali Kalaylı, çocukların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un da katıldığı program, gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi.