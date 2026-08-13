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        Kilis'te 90 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kilis'te düzenlenen operasyonda 90 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Kilis'te 90 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kilis'te düzenlenen operasyonda 90 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda şüpheli U.H.E'ye ait adreste yapılan aramada 90 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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