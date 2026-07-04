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        Kilis'te Türk Halk Müziği korosu konser verdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Korosu Kilis'te vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Kilis'te Türk Halk Müziği korosu konser verdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Korosu Kilis'te vatandaşlarla buluştu.

        Millet Bahçesi amfi tiyatroda gerçekleştirilen konserde, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği sıra gecesi ses sanatçıları Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküleri seslendi.

        İzleyiciler, türkülere alkışla eşlik etti.

        Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen, sanatçılara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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