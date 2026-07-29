Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 700 gram sentetik uyuşturucu, 14 kök Hint keneviri, tabanca, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 4 hassas terazi ve 44 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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