YEDAM desteğiyle 15 yıllık uyuşturucu bağımlılığını geride bıraktı

İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başlayan A.Ç, 15 yıl süren bağımlılığını Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle geride bıraktı.



15 yaşında başladığı madde kullanımı nedeniyle ailesi ve çevresiyle sorunlar yaşayan 30 yaşındaki A.Ç, hayatını değiştirmeye karar vererek yaklaşık 10 ay önce YEDAM'a başvurdu. Tedavi ve psikososyal destek sürecini başarıyla tamamlayan A.Ç, bağımlılıktan kurtularak yeni bir yaşam kurdu.



- "Yeni bir hayat kurmaya başladım"



A.Ç, AA muhabirine, bağımlılık nedeniyle işini, sosyal çevresini ve ailesiyle olan ilişkilerini kaybetme noktasına geldiğini söyledi.



Bağımlılığına son vermek istediği dönemde yaptığı araştırmalar sonucu Kilis Valiliğinin yönlendirmesiyle YEDAM'a ulaştığını anlatan A.Ç, şöyle konuştu:



"Madde bağımlılığımdan dolayı işimi, eşimi ve dostlarımı kaybettim. Artık bu duruma bir son vermem gerektiğine karar verdim. YEDAM'da tedavi sürecim başladı. Yaklaşık 10 aydır madde kullanmıyorum. Uzmanların desteğiyle tüm görüşmelere ve atölye çalışmalarına düzenli katıldım. Burada hem bağımlılıktan kurtuldum hem de kendime yeni bir hayat kurmaya başladım."



Bağımlılıktan uzak bir yaşam sürdürdüğünü belirten A.Ç, "YEDAM bana bağımlılıktan uzak bir hayatın mümkün olduğunu gösterdi. Bağımlı olan herkes merkeze başvurarak bağımlılıktan kurtulabilir." dedi.



YEDAM sayesinde yaşamının tamamen değiştiğini ifade eden A.Ç, görüşmelerin kendisine farkındalık kazandırdığını dile getirerek, şunları söyledi:



"Artık işten çıkınca doğrudan evime gidiyorum. Hayatım düzene girdi. Yeni hobiler edindim, spor yapmaya başladım. Atölye çalışmaları sayesinde el becerilerimi geliştirdim. Haftada bir havuza gidiyorum. Maddeden uzak, temiz bir hayat sürdürüyorum ve çok mutluyum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum."



- Bağımlılık tedavisinde ücretsiz ve gizlilik esaslı destek



Kilis YEDAM'da görevli psikolog Özlem Yılıkoğlu da merkezde alkol, madde, kumar, tütün ve internet bağımlılığına yönelik ücretsiz psikososyal destek hizmeti sunduklarını söyledi.



Danışanlara uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından ilaçsız ve ayaktan destek verildiğini belirten Yılıkoğlu, tüm hizmetlerin gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.



Bağımlılık sorunu yaşayan ya da yakınında bağımlı birey bulunan herkesin 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden kendilerine ulaşabileceğini kaydeden Yılıkoğlu, "Bu süreçte kimse yalnız değil. Danışanlarımızın her zaman yanındayız." diye konuştu.







