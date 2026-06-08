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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:09 Güncelleme:
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramada, 10 bin 574 sentetik hap, 462 gram sentetik uyuşturucu, 32 kök Hint keneviri, 100 sikke, 3 tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla, 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.




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