Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, 10 bin 574 sentetik hap, 462 gram sentetik uyuşturucu, 32 kök Hint keneviri, 100 sikke, 3 tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek ve 5 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla, 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.